‘Abri a porta do carro e o puxei pela gola da camisa’, diz homem que salvou motorista em Goiânia

Um motorista que iria atravessar a ponte do Córrego Caveirinha, na Avenida C, no Setor Recreio Panorama, em Goiânia, teve o carro levado no fim da tarde da terça-feira (21). Por pouco o homem e a esposa também não foram levados na enxurrada. O relato é do locutor Maikon Douglas da Silva Fleury, de 28 anos, que foi o responsável por salvar o supervisor comercial, A...