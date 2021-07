Começou nesta segunda-feira (12) o período de cadastramento e de recadastramento para o segundo semestre de 2021 dos usuários do passe livre estudantil. As inscrições seguem até o dia 31 de agosto. Terminando esse período, o sistema seguirá disponível até o dia 30 de setembro para resolver possíveis reprovações.

Podem solicitar o passe livre estudantes de Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade.

O benefício dá direito a duas viagens por dia e até 48 viagens por mês para deslocamento de ida e volta à instituição de ensino. O saldo do cartão não é cumulativo e caso o estudante não utilize todos os créditos, no mês seguinte é creditada apenas a diferença para completar as 48 viagens. O número creditado leva em consideração os dias letivos de cada mês e é repassado pelas instituições de ensino.

Segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), após a aprovação da solicitação, o cartão do novo beneficiário deve ficar pronto em até 15 dias e ser retirado pelo usuário na Unidade do Vapt Vupt escolhida no momento da inscrição. A pasta esclarece que a ativação do cartão só ocorre após agendamento pelo site do Vapt Vupt.

De acordo com a Seds, na capital o cadastramento e o recadastramento continuam sendo efetuados por meio do site Juventude. Já em Anápolis, o recadastramento das instituições de ensino é feito de maneira automática e os recadastramentos dos estudantes são realizados pelo envio de declarações das instituições.

Quem deseja efetuar o cadastramento deve comparecer na sala de atendimento do Passe Livre (Urban), na sede da Secretaria Municipal de Integração Social, Cultura e Esportes, situada na Rua General Joaquim Inácio, nº 206.

Assim que a solicitação foi aprovada, o cartão deve ser retirado em um prazo de sete dias, contando da data do pedido formal, na unidade de referência do terminal urbano de Anápolis, na Rua Tonico de Pina, no Setor Central. A ativação do benefício deve ser feita junto ao governo, nas unidades do Vapt Vupt do município mediante agendamento.

A pasta orienta ainda que dúvidas podem ser retiradas por meio dos telefones (62) 3201-9748 e (62) 98306-0322, que também é whatsApp.



Cartões:

Na capital e na região metropolitana os novos cartões serão entregues nas unidades do Vapt Vupt. Em Anápolis, as unidades irão apenas ativar os cartões já cadastrados e atualizados.



Locais para a retirada dos cartões:

Goiânia: Araguaia, Bougainville, Buena Vista, Campinas, Cerrado, Cidade Jardim, Lozandes, Mangalô, Passeio das Águas, Portal Shopping, Praça Cívica e Praça da Bíblia.

Aparecida: Aparecida Shopping, Admar Otto e Garavelo

Região Metropolitana: Bela Vista, Goianira, Nerópolis, Senador Canedo e Trindade.

Anápolis: Anashopping e Anápolis Sul.