Estão abertas as inscrições para o processo seletivo dos cursos técnicos integrados ao ensino médio. São mais de 1.300 vagas voltadas a estudantes que tenham concluído o ensino fundamental e queiram participar de um dos 42 cursos técnicos ofertados.

Tanto as inscrições quanto os cursos são gratuitos. Para fazer a inscrição, os interessados precisam acessar a internet, entrar na página eletrônica do Centro de Seleção (ifg.edu.br/selecao) e clicar no botão Técnico Integrado, dentro de “Seleções em Andamento”. Nessa página, o candidato pode fazer a inscrição, conferir o edital, os anexos e outras informações sobre a seleção. Os interessados podem se inscrever até o dia 7 de novembro.

Os cursos estão distribuídos nos 14 câmpus do IFG. Podem participar do processo seletivo estudantes que tiverem concluído o ensino fundamental e aqueles que estejam cursando o último ano do ensino fundamental na data da inscrição (o certificado de conclusão deverá ser apresentado na matrícula).

Há cursos como Análises Clínicas, Agroecologia, Nutrição e Dietética, Eletrotécnica, Telecomunicações, Informática para Internet, Instrumento Musical, Edificações, entre outros. 13 municípios são contemplados, entre eles Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Jataí e Itumbiara.

No ato da inscrição, o candidato deverá escolher se vai concorrer às vagas pelo sistema universal ou por meio da reserva de vagas (cotas). O IFG destina 50% das vagas para o sistema universal e 50% para as cotas.



Sorteio

Nesta seleção, não haverá provas: as vagas serão definidas por meio de sorteio. Todos os candidatos que tiverem as inscrições deferidas (validadas) estarão habilitados a participar do sorteio. Somente para o curso técnico em Instrumento Musical, ofertado no Câmpus Goiânia, haverá teste de aptidão musical.

O sorteio das vagas será realizado de forma virtual nos dias 8 e 9 de dezembro e será transmitido ao vivo pelo canal do IFG no YouTube (www.youtube.com/ifgoficial). Os vídeos ficarão disponíveis no canal após a transmissão.

O resultado preliminar da seleção será divulgado no dia 9 de dezembro. Recursos poderão ser apresentados no dia 10. E no dia 13 de dezembro será divulgado o resultado dos recursos e o resultado final da seleção.