Cidades Abastecimento de água em bairros de Goiânia e Aparecida é retomado, diz Saneago Porém, a empresa informou que a normalização será gradual e ocorrerá à medida que as redes e os reservatórios são recarregados com carga d’água

A Saneago informou na tarde deste sábado (25) que o abastecimento de água em bairros de Goiânia e Aparecida de Goiânia está sendo retomado após o Sistema João Leite ter sua energia elétrica restabelecida às 14h. Porém, de acordo com a empresa, a normalização será gradual e ocorrerá à medida que as redes e os reservatórios são recarregados com carga d’água. Na manhã ...