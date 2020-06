Cidades Abadia de Goiás instala cabines de desinfecção contra o novo coronavírus em dois locais da cidade Medida foi tomada para diminuir a chance de contágio do vírus. Abadia tem oito casos confirmados, sendo sete pessoas curadas e outra que segue em isolamento

Duas cabines de desinfecção foram instaladas em Abadia de Goiás (35 km de Goiânia). As estruturas estão montadas na Unidade Básica de Saúde Central e no Centro Especializado de Saúde. Com isso, a prefeitura pretende diminuir as chances de contágio, entre tantos outros, do vírus SARS-Cov-2, responsável pela Covid-19. Secretária de saúde da cidade, Eliane da Silva ...