Cidades Abadia de Goiás acompanha profissionais que tiveram contato com médico que morreu vítima da Covid-19 Nenhum trabalhador do hospital teve contato direto com médico, que fez último plantão no hospital da cidade no dia 7 de maio, mesmo assim Secretaria Municipal de Saúde segue protocolos para identificação de possíveis sintomas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Abadia de Goiás acompanha de perto os profissionais de saúde que trabalharam no plantão do dia 7 de maio, data do último atendimento do médico José Ronaldo Menezes, de 60 anos, na cidade. Ele internou no dia 11 de maio e morreu na manhã desta terça-feira (19) vítima da Covid-19. Até agora ninguém apresentou qualquer sintoma da infecção, mesmo assim a titular da pasta, Eli...