Cidades “A situação está dramática, não é mais como na primeira onda”, diz procurador-geral do Município Antônio Flávio de Oliveira falou sobre as novas medidas adotas no novo decreto publicado neste sábado (13), que restringiu ainda mais as atividades em Goiânia por um período de 14 dias

Durante entrevista coletiva realizada na tarde deste sábado (13), em Goiânia, o procurador-geral do Município, Antônio Flávio de Oliveira, falou sobre as novas medidas adotas pela capital do estado para conter o avanço da Covid-19. O novo decreto publicado neste sábado (13) restringiu ainda mais as atividades no município por um período de 14 dias. “A situação está d...