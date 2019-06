Cidades "A situação dele é complicada", diz médico sobre estado de saúde de João de Deus Cardiologista vê com preocupação a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que determinou o retorno para a prisão do médium, que segue internado em hospital de Goiânia

Responsável pelos cuidados médicos imediatos de João Teixeira de Faria desde sua internação no dia 22 de março, no Instituto de Neurologia de Goiânia (ING), após um diagnóstico de aneurisma no abdome, o cardiologista Alberto Las Casas disse nesta quarta-feira (5) ao POPULAR que a situação do médium exige cautela. "Como todo paciente idoso, a situação dele é complicada. É...