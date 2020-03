Vim para a Itália ( Lombardia, na região metropolitana de Milão) no final de outubro com dois de meus três filhos e, tentando me familiarizar com a língua, mantive um hábito que já tinha no Brasil: ouvir uma rádio de notícias 24 horas, aqui “24 ore”. Achava meio histérico o hábito de, a partir de janeiro, iniciarem os boletins de notícias com o longínquo “coronavírus”.

Parecia uma mania de “brancos da classe média” de criarem problemas, pânicos e inseguranças onde eles não existem de verdade. Quando dois turistas chineses foram diagnosticados em Roma (final de janeiro) acostumei-me mentalmente a repetir o tom do (a) repórter que abriria o boletim: “coronavírus”, tentando adivinhar a cadência e dramaticidade. Passou a ser uma rotina, mas mesmo que rotina, muito distante de mim e eu ainda achando dramático o destaque excessivo a cada novo passo do vírus.

No carnaval, minha filha voou para a Áustria e eu fui de ônibus visitar uma querida amiga na Suíça. Saí de uma Itália normal, com metrôs e ônibus cheios no dia 19 de fevereiro e voltei para uma Itália vazia, metrô às moscas, olhares tensos, no dia 23 daquele mês. Aquele vírus distante havia chegado materialmente, simbolicamente e, sobretudo, tinha contaminado a confiança de que seus efeitos seriam restritos aos efeitos de “uma gripe”. Essa contaminação pude sentir quando fui ao supermercado no dia 24. Prateleiras vazias, sem frutas nem verduras, sem água. Sem água!

Tive que andar 30 km para achar água (diferentemente da regra geral na Itália, a água da casa na chácara em que habitamos não é potável). De pessoa que brincava mentalmente com o coronavírus que abria cada boletim de notícias da rádio 24 ore, passei a me sentir uma coadjuvante de uma distopia de baixa categoria e de baixo recurso estético e criativo. Quem me conhece sabe que tenho falta de ar só de me falarem para assistir a filmes ou a ler livros distópicos. A partir desse dia, tive que rever muito do que considerava como coragem, e muito do que considerava individualidade, mas isso é uma prosa que não cabe em 20 linhas.