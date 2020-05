Cidades A pedido de prefeito, Greta Thunberg faz apelo internacional para combate à Covid-19 no Amazonas Gestor de Manaus, Arthur Virgílio Neto pediu ajuda à ambientalista para que ela usasse sua "influência" e ajudasse a combater a pandemia na região

A ativista Greta Thunberg respondeu ao prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, por meio de uma carta aberta e um vídeo gravado por ela e outros 12 companheiros do movimento FridaysforFuture na quinta-feira, 14. No último dia 3, o prefeito brasileiro havia pedido ajuda à ambientalista para que ela usasse sua "influência" e ajudasse a combater a pandemia do novo c...