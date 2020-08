Cidades A partir desta semana, cirurgias bariátricas e perícias serão retomadas pelo Ipasgo Inicialmente, a prioridade será para as pessoas que já estavam marcadas desde março deste ano

A partir desta semana, as cirurgias bariátricas e perícias serão retomadas pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo) com novas regras de segurança. Os procedimentos estavam suspensos por causa da pandemia da Covid-19 e agora serão liberados gradualmente. O Ipasgo informou que vai entrar em contato com os usuários que estava...