Cidades A infância e a juventude do curador que virou réu Um ano após a prisão do médium, o POPULAR esteve na cidade onde cresceu e traz relatos de pessoas que conviveram com ele

No início dos anos 1950, uma ponte de madeira foi inaugurada sobre o Rio São Patrício para ligar as cidades de Itapaci e Ceres, Região Noroeste de Goiás. A construção da obra atraiu moradores para a área, que formaram ali o povoado de Ponte Nova, que existe até hoje. Naquela mesma década, entre os primeiros moradores do povoado, estava uma família formada pela cartomante...