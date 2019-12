Cidades “A culpa é sempre da mulher”: O POPULAR traz relatos de quatro vítimas de João de Deus No dia em que a prisão do médium completa 1 ano, publicamos os relatos de mulheres que falam dos abusos, de como lidam com o trauma e do sentimento em relação à justiça

Em momentos de fragilidade, cheias de fé, centenas de mulheres que buscavam cura relatam terem sido violentadas sexualmente por João Teixeira de Faria, o João de Deus, que internacionalmente é conhecido como John of God. Um ano após a prisão do suposto médium, o POPULAR mostra como estão quatro vítimas que formalizaram denúncia no Ministério Público. Elas relembram o...