Cidades A cinco dias do Enem estudantes de Goiás reclamam que desconhecem os locais de provas Primeira etapa da prova será realizada no próximo domingo (17)

A cinco dias do primeiro domingo de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, estudantes de Goiás reclamam que ainda não tiveram acesso aos endereços para realização do exame. Essa expectativa é vivida pela estudante Luisa Correia Alves, de 17 anos. A goiana pretende cursar Ciências Sociais. Luisa conta que os locais de prova foram divulgados no último...