Cidades A caminho de shopping, adolescente de 15 anos morre em acidente na BR-153, em Goiânia Corpo da vítima foi arremessado para fora do veículo. Motorista que provocou o acidente recusou realizar o teste do bafômetro e foi conduzido para o IML, onde a embriaguez não foi constatada

Uma garota de 15 anos morreu na tarde de sábado (18), durante um acidente entre um Toyota Hilux SW4 e um Mercedes-Benz C250, na BR-153, em Goiânia. A adolescente foi convidada por vizinhos para ir até um shopping na região do Jardim Goiás. De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), no Toyota Hilux SW4 estavam o casal de viz...