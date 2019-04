Vida Urbana A cada quatro dias, um motociclista morre em Goiânia Registros de acidentes fatais na capital caíram nos últimos anos, mas média ainda preocupa. Campanha contra violência nas ruas começa nesta quarta-feira (1º)

A cada quatro dias, um motociclista morre em acidente de trânsito em Goiânia. Nos 365 dias de 2018 foram 88 mortes do tipo. As estatísticas de ocorrências com vítimas mostram que os condutores de veículos de duas rodas ainda lideram os rankings dos registros mais graves. Apesar de registrar ligeira queda nas ocorrências fatais nos últimos três anos na capital (veja q...