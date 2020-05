Cidades A cada confirmação de Covid-19 em Aparecida, há 17 registros subnotificados Levantamento estimou que município tem pelo menos 2.370 casos positivos da doença. Diagnósticos oficiais não chegam a 200 na cidade

O inquérito populacional realizado pela prefeitura de Aparecida de Goiânia entre os dias 8 e 13 de maio com o objetivo de monitorar a pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) estima que o município tenha pelo menos 2.370 casos positivos da doença, com prevalência na população de 0,41%. A cada registro confirmado da Covid-19, acredita-se que outros 17 são subnotifica...