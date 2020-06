Cidades A cada 5 casos de Covid-19 em Goiás, um é de Rio Verde Com 2.065 notificações registradas até a noite de terça-feira, a cidade só fica atrás de Goiânia em número absoluto, mas é disparada a primeira na taxa de infectados por 100 mil habitantes

Um a cada cinco casos confirmados de Covid-19 em Goiás é de Rio Verde. O aumento expressivo de notificações ocorre a partir de testes em ao menos 15 mil funcionários de 7 indústrias da cidade no fim de semana. O número de pessoas contaminadas com o novo coronavírus (Sars-CoV-2) saltou de 283 na sexta-feira (5) para 2.065 no começo da noite desta terça-feira (9) e deve subi...