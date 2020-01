Cidades Açude se rompe no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais Não há registro de mortos, feridos ou desalojados; nível de rio foi elevado em um metro na cidade de Aricanduva

Um açude se rompeu em Aricanduva, no Vale do Jequitinhonha, na manhã desta quinta-feira, 23. Segundo a Defesa Civil de Minas Gerais, a água elevou em um metro o nível de rio que corta a zona rural do município e provocou inundação. Até o momento, não há registro de mortos, feridos ou desalojados. Chove forte em vários pontos do Estado nesta quinta...