Ações sobre crime organizado terão vara especializada em Goiás Tribunal de Justiça de Goiás cria juízo específico com o objetivo de melhorar a tramitação destes processos. Novo serviço terá sede em Goiânia

Em atendimento a uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) feita a tribunais de todo o País, será instalada, na Comarca de Goiânia, uma vara criminal especializada em ações relacionadas a delitos praticados por organizações criminosas, como lavagem de dinheiro. A unidade foi criada por decreto judiciário assinado no dia 8 deste mês pelo presidente do Tribunal de ...