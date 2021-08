Cidades Ações do Ministério Público Federal requerem ensino híbrido em universidades goianas As ações, segundo o MPF, possibilitarão que os alunos escolham como se sentem mais seguros para estudar, de forma presencial ou online

Atualizada às 12h15. Ações civis públicas (ACP) ajuizadas, no último dia 10 deste mês, pelo Ministério Público Federal (MPF) pedem que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) retomem as atividades presenciais e passem também a ofertar o sistema híbrido. No i...