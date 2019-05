Cidades Ações da Taurus disparam após publicação de decreto de Bolsonaro Advogados, residentes de área rural e conselheiros tutelares estão entre os profissionais contemplados no decreto 9.785

O decreto do presidente Jair Bolsonaro que facilita o porte de armas para um conjunto de profissões, como advogados, caminhoneiros e políticos eleitos, fez as ações da Taurus Armas dispararem na manhã desta quarta-feira, 8. Por volta do meio-dia, os papéis PN tinham alta de 21,62% e estavam entre as maiores altas da Bolsa de São Paulo. O volume de transações na Bolsa en...