Cidades Ações da PM em Goiás têm 17 mortos em 8 dias

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) matou 17 pessoas em ações registradas como confronto nos últimos oito dias. As ocorrências são as que chegaram à imprensa, não sendo possível dizer se houve mais casos do tipo. Isso porque a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP-GO) não divulga dados de mortos em ação policial sob a justificativa de que se trata...