Cidades Ação social é realizada nesta sexta (8) no Parque Trindade, em Aparecida de Goiânia Moradores poderão contar com dezenas de atendimentos, além de descontos da Enel; novo espaço de lazer será inaugurado no Bairro Ilda

A 9ª edição do programa Assistência Social Itinerante será realizada nesta sexta-feira (8) na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Setor Parque Trindade, em Aparecida de Goiânia. Com início às 9 horas, a ação contará com dezenas de serviços sociais e os atendimentos continuam até às 14 horas. Entre os serviços oferecidos à população estão o cadastramento e recadastramento do Cad...