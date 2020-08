Cidades Ação que mira esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro cumpre mandados em Goiás e 3 Estados A apuração dos crimes teve início em dezembro de 2019 com apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil

Vinte pessoas suspeitas de integrar um grupo investigado por lavagem de dinheiro e sonegação fiscal já foram presas nesta quinta-feira (20) em uma operação da Polícia Civil do Pernambuco. No total, a ação visa cumprir 25 mandados de prisão e outros 25 de busca e apreensão em Goiás, Ceará, São Paulo e em Pernambuco. As determinações foram emitidas pela 1º Vara Crimin...