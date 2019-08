Cidades Ação prevê recuperar 41% das nascentes do Rio Meia Ponte Projeto que começou em 2015 entra na fase de execução de campo neste ano. Verba de R$ 2,7 milhões é da Caixa e da Saneago

Foram lançados neste mês os primeiros editais de licitação de projeto que pretende recuperar 41,5% das nascentes da bacia hidrográfica do Rio Meia Ponte. A princípio serão contratados serviços ambientais para cinco dos nove municípios que serão contemplados com a medida. A expectativa é que a abertura das propostas ocorram em setembro e as primeiras ações em campo comece...