Cidades Ação prende secretário do DF por fraude na compra de testes da Covid-19; há mandados em Goiás Há suspeita de fraude e superfaturamento. Foram expedidos 7 mandados de prisão

O secretário de saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo, foi preso preventivamente na manhã desta terça-feira (25). Ele foi alvo da operação Falso Negativo, deflagrada pelo Ministério Público do Distrito Federal (MP-DF), que investiga supostas irregularidades na compra de testes para detecção de Covid-19. Ele foi detido no apartamento onde mora, no Noroeste, em Bra...