Uma Ação Civil Pública, com pedido de antecipação de tutela de urgência, solicita que o Estado de Goiás suspenda a resolução que permite os municípios goianos incluírem grupos específicos na fila de vacinação contra a Covid-19. Participam da ação o Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público (MP) Estadual e a Defensoria Pública do Estado (DPE).

Na ação, os órgãos alegam que cabe a “União, por meio do Ministério da Saúde, a definição, em âmbito nacional, dos grupos prioritários a serem imunizados contra a Covid-19 e respectivos critérios de classificação, com assento em fundamentos técnicos e científicos.” Estando assim à margem do regramento normativo do ministério.

A ação solicita além da suspensão, a fixação de uma multa diária no valor de R$ 5 mil a pessoa do governador de Goiás, caso haja descumprimento da decisão.

A reportagem entrou em contato com a Procuradoria-Geral do Estado de Goiás e aguarda um retorno.

Vacinação imprensa

O MPF em Goiás, por meio do procurador da República, Ailton Benedito de Souza, solicitou que a Prefeitura de Goiânia enviasse cópia integral do processo administrativo que incluiu profissionais da imprensa no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19, bem como a fundamentação técnico-científica que subsidiou a decisão. O grupo começou a ser imunizado no dia 29 de junho.

Em nota encaminhada na segunda-feira (5), a Secretaria de Saúde de Goiânia (SMS) confirmou que recebeu o questionamento por parte do MPF. De acordo com a pasta, "diante da importância dos profissionais da imprensa na divulgação de informações sobre a pandemia em Goiânia, além da inclusão da categoria no Plano de Vacinação pelo Governo do Estado, já está preparando uma resposta".