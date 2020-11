Cidades Ação para combater receptação de motocicletas roubadas apreende 23 veículos em Águas Lindas de Goiás Oito pessoas foram conduzidas à delegacia e duas autuados em flagrante por receptação qualificada

Doze mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quinta-feira (26) em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). Oito pessoas foram conduzidas à delegacia e duas foram autuadas em flagrante por receptação qualificada. A ação realizada pela Polícia Civil de Goiás em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) teve como objetivo combater os c...