Vida Urbana Ação no supremo questiona decreto das armas de fogo de Bolsonaro PSB pede que se estabeleça a interpretação de que a posse só pode ser autorizada a pessoas que demonstrem 'efetiva necessidade, por motivos profissionais ou pessoais'

O PSB ajuizou no Supremo a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6119 contra dispositivos da Lei 10.826/2003 e do Decreto 9.685/2019, do governo Bolsonaro, 'para que se estabeleça a interpretação segundo a qual a posse de armas de fogo só pode ser autorizada às pessoas que demonstrem, por razões profissionais ou pessoais, possuir efetiva necessidade'. As info...