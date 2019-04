Vida Urbana Ação incentiva uso da Praça Cívica em Goiânia Atrações civis e militares levam público ao tradicional centro de lazer e cultura da capital. Famílias compareceram para usufruir da programação que contou com passeio ciclístico

Centenas de pessoas se reuniram, na manhã de ontem no evento Viva a Praça Cívica, no Centro de Goiânia. A iniciativa contempla a abertura de uma série de ações que visam atrair a população para a Praça Cívica, a principal de Goiânia. No local ocorreram várias atrações, como tirolesa, apresentações musicais e de dança, além de brincadeiras para as crianças. Um passeio cicl...