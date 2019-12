Cidades Ação gratuita para prevenir câncer de pele será realizada em Goiânia Numa iniciativa da regional da Sociedade Brasileira de Dermatologia, 40 médicos vão atender sábado, 7, das 9 às 15 horas, no Hospital das Clínicas da UFG

Como faz todos os anos, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) já deu início à mobilização nacional para a campanha Dezembro Laranja, uma iniciativa para chamar a atenção para o perigo do câncer de pele, o tipo mais comum da doença no Brasil, atingindo a cada ano 180 mil pessoas no país. Em Goiânia, no sábado, 7 de dezembro, a SBD Goiás fará das 9 às 15 horas u...