Cidades Ação de bombeiros entrega casa nova à família que perdeu tudo após incêndio, em Aparecida de Goiânia Campanha arrecadou dinheiro pela internet e contou com o apoio de engenheiros, arquitetos e voluntários para erguer imóvel. O menino Gabriel, de 8 anos, também visitou o 7º Batalhão para acompanhar de perto o trabalho da corporação

Um projeto despretensioso ganhou fundação, paredes, telhado e foi entregue nesta quinta-feira (29) para uma família que perdeu tudo após um incêndio no ano passado, no Setor Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia. Uma nova casa foi construída por meio de doações e mutirões e entregue esta semana para os familiares do Gabriel, de 8 anos, que aproveitou para visitar o...