Cidades Ação da PM e PRF apreende meia tonelada de maconha em Santa Rita do Araguaia Droga seria levada para Rio Branco (AC)

Meia tonelada de maconha foi apreendida em Santa Rita do Araguaia, durante uma ação conjunta da Polícia Militar do Mato Grosso e da Polícia Rodoviária Federal de Goiás. Dois veículos no quais estavam a droga foram localizados em um hotel na cidade e houve a abordagem. Os supostos transportadores do entorpecente relataram que levariam a maconha para Rio Branco, no Acr...