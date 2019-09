Cidades Ação da PM e da Força Nacional flagra adolescentes bebendo e fecha boate em Goiânia A casa noturna também apresentava várias irregularidades como falta de alvará de localização e funcionamento; carros de som que estavam dentro da boate também foram apreendidos

Uma ação de fiscalização do Comando de Policiamento da Capital, em conjunto com a Força Nacional, realizada na noite dessa sexta-feira (13) fechou uma boate localizada na Avenida Perimetral Norte, na Vila João Vaz, em Goiânia. No local, os policiais encontraram vários adolescentes ingerindo bebidas alcoólicas. Um deles acabou sendo apreendido por estar com drogas...