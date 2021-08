A Polícia Federal (PF) realiza nesta quinta-feira (19) uma operação que visa combater o recebimento ilícito de dinheiro por parte de servidores públicos federais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) deixando assim de fiscalizarem o processamento de produtos de origem animal. As equipes cumprem dois mandados de busca e apreensão nas cidades de Goiânia e Palmeiras de Goiás.

Segundo a PF, uma denúncia anônima informando sobre o esquema envolvendo os servidores e um frigorífico instalado em Palmeiras de Goiás originou a investigação em julho de 2018. A apuração apontou que os auditores fiscais emitiam certificados sanitários “a posteriori” (razão do nome da operação), com data retroativa, sugerindo a falta de fiscalização “in loco” dos produtos de origem animal comercializados.

A investigação apontou ainda que os servidores tiveram uma evolução de patrimônio que seria incompatível com os rendimentos. De acordo com a PF, a apuração constatou depósitos mensais suspeitos, que variavam de R$ 5 a R$ 10 mil entre 2018 e 2019, representando quase 50% da remuneração do cargo de auditor agropecuário do Mapa para o período.

Os suspeitos podem responder por associação criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Caso condenados a pena pode ultrapassar 10 anos de prisão.