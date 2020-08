Cidades Ação contra o tráfico de drogas prende 9 em Santa Helena de Goiás Entre os detidos, segundo a Polícia Civil, estão agentes penitenciários temporários

Atualizada às 9h57. Nove pessoas, entre elas agentes penitenciários temporários, foram presas na manhã desta terça-feira (11) em uma operação da Polícia Civil (PC) contra o tráfico de drogas em Santa Helena, no Sudoeste de Goiás. Os agentes atuam no presídio do município e, de acordo com a PC, eles são suspeitos de utilizar os cargos para facilitar as ações...