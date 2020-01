Cidades Ação atende decisão judicial

A Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia (Secult) vai notificar mais de 600 imóveis no total. De acordo com a presidente do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de Goiânia, Elizabeth Abreu Caldeira Brito, as notificações são motivadas por decisão judicial. Os primeiros processos foram abertos a partir de uma list...