Cidades Ação apura irregularidades em licitação do Detran; há mandados em Goiânia e no DF As equipes também cumprem mandados de busca e apreensão em Aparecida e Indiara

A Polícia Civil de Goiás realiza nesta terça-feira (15) a operação Stop Spooler. A ação apura irregularidades em licitação do Detran para contratação de empresa responsável pela impressão e entrega dos documentos de CRV e CRLV. A ação conta com 120 policiais que cumprem 25 mandados de busca e apreensão em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Indiara e no Distrito Federal. Segundo cálcul...