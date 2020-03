Goiás tem pelo menos 90 pessoas internadas com suspeita de coronavírus na rede particular de saúde. Os dados são da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg) e envolvem unidades de saúde filiadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Catalão e Rio Verde.

É a primeira vez que se divulga no Estado o número de pacientes internados com suspeita de infecção pelo covid-19.

Desde a semana passada, O POPULAR pede à Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) o número total deste tipo de internação, incluindo os pacientes da rede pública e das unidades privadas que não integram a Ahpaceg, mas até o momento a pasta não repassou estas informações nem respondeu se as tem.