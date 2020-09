Cidades 9% dos PMs de Goiás tiveram Covid-19 Corporação já perdeu 28 agentes para o coronavírus. Orientação dos gestores é para suspensão das atividades em caso de sintomas, mesmo sem resultado positivo de exame

O feriado prolongado de 7 de setembro impactou a Polícia Militar do Estado de Goiás. Entre sábado (5) e segunda-feira (7), cinco integrantes da corporação que conta com 12,1 mil militares na ativa (conforme dados do Portal da Transparência), perderam a luta para a Covid-19, doença provocada pelo coronavírus (Sars-CoV-2). Somente neste mês foram oito óbitos de militares. D...