Cidades 89 escolas de Goiás voltarão às salas de aula com 100% presencial Colégios com até cem alunos estão autorizados a encerrar ensino remoto, porque conseguem obedecer o distanciamento sem rodízio. Orientações sobre protocolo serão repetidas todos os dias

Em 89 escolas da rede estadual de ensino em Goiás não haverá rodízio de alunos no retorno das aulas para o segundo semestre, no próximo dia 2 de agosto. São unidades com menos de cem alunos e a decisão da Secretaria Estadual de Educação de Goiás (Seduc-GO) é que todos os estudantes matriculados possam voltar presencialmente, findando o sistema remoto de aulas. A explic...