Cidades 89% dos motoristas infratores seriam perdoados em Goiás Mais de 10 mil motoristas com CNH suspensa no Estado por acumularem mais de 20 pontos em 12 meses estariam regulares em caso de aprovação de projeto presidencial

Se o projeto de lei com mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), enviado à Câmara dos Deputados pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) nesta semana, fosse aprovado e sancionado hoje, 88,9% dos condutores infratores que estão com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa em Goiás seriam beneficiados e poderiam transitar sem qualquer impedimento. Atualmente, 11....