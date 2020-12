Cidades 88% das doses da vacina da Pfizer devem ficar para o 2º semestre Governador Ronaldo Caiado disse que cronograma da entrega do imunobiológico foi informado pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Em janeiro devem chegar 500 mil doses para o Brasil todo.

Cerca de 88% das 70 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 que o governo federal negocia com a Pfizer devem chegar apenas no segundo semestre de 2021. Ou seja, 62 milhões das doses estariam disponíveis a partir de julho. A informação foi repassada ao POPULAR pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), que esteve nesta sexta-feira com o ministro da Saúde, Eduardo P...