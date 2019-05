Vida Urbana 848 venezuelanos entraram em Roraima no dia em que Guaidó tentou derrubar Maduro Na comparação com os números medidos na última semana, a movimentação na fronteira na terça-feira, o volume de venezuelanos que chegam a Pacaraima dobro

O número de refugiados venezuelanos que entraram no Brasil na terça-feira, 30, no posto de fronteira de Pacaraima chegou a 848 pessoas, informou por meio de nota a Operação Acolhida, que cuida dos refugiados venezuelanos em Roraima, nesta quarta-feira, 1. Na comparação com os números medidos na última semana, a movimentação na fronte...