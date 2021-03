Cidades 83% dos leitos para Covid-19 do hospital de Uruaçu em Goiás estão bloqueados Doze dias depois da inauguração da unidade, apenas 31 das 186 vagas recebem pacientes. Defensoria Pública de Goiás questiona motivo

O Hospital de Campanha (HCamp) de Uruaçu, na Região da Serra da Mesa, está com a maioria de seus leitos interditada, sem receber pacientes com suspeita ou confirmação de coronavírus. Na tarde de quinta-feira (25), havia 155 leitos interditados e 31 disponíveis ou ocupados por doentes, incluindo os de enfermaria e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ou seja, 83% do...