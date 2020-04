Dos 241 pacientes infectados pelo novo coronavírus (Covid-19) em Goiânia, 193 têm menos de 60 anos, o que representa 80% dos casos confirmados. E as crianças são as menos afetadas pelo vírus. As informações são do boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (21) pela Secretaria Municipal de Goiânia (SMS).

O informe da SMS mostra que a parcela da população entre 20 e 39 anos é a mais acometida pela doença na cidade, com 105 diagnósticos (44%). Depois, pessoas entre 40 e 59 anos contabilizam 76 notificações (32%). Os idosos, na faixa de risco, são 20% do total de casos, com 48 confirmações.

Apenas quatro crianças com menos de 10 anos tiveram a doença na capital (2%). E crianças, adolescentes e jovens adultos, com idades entre 10 e 19 anos, representam 3% do total de notificações na capital, com oito casos.

Óbitos

O boletim epidemiológico da capital mostra, por outro lado, que os óbitos estão concentrados em pessoas com mais de 60 anos. Dez pessoas morreram em Goiânia vítimas do novo coronavírus e oito delas eram idosas (80%).

Outro ponto importante destacado pelo informe da Prefeitura é fator comorbidade, quando duas ou mais doenças aparecem simultaneamente. Das vítimas na capital, cinco sofriam com doenças cardiovasculares, quatro com diabetes e duas com doença renal.