Aproximadamente 936 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Goiânia, o equivalente a 80% da população da capital com mais de 18 anos. Sobre a segunda dose, mais de 41% da população acima dessa faixa etária já completou o esquema vacinal. Ao todo, a capital já recebeu 1.552.684 imunobiológicos e 1.412.019 foram aplicados até o momento.

A Prefeitura informou, ainda, que os postos de vacinação serão reabertos nesta segunda-feira (6), véspera do feriado, em cinco pontos, sendo um para primeira dose, três para segunda dose e o drive thru que atende ambas.

Confira os locais desta segunda-feira (6):

1ª dose – sem agendamento

Modalidade drive-thru, com horário de funcionamento a partir das 8h, com a disponibilização de senhas:

– Drive do shopping Passeio das Águas: Avenida Perimetral Norte, 8303, Vila Jardim São Judas Tadeu;

1ª dose – por agendamento

Modalidade pedestre, com horário de funcionamento das 8h às 17h

– USF Andreia Cristina: Avenida Blumenau quadra 28, lote 176 Setor Andréia Cristina

2ª dose Pfizer para pessoas com data marcada para o dia 6 de setembro e em atraso – sem agendamento

Modalidade drive-thru, com horário de funcionamento a partir das 8h, com a disponibilização senhas

– Drive do shopping Passeio das Águas: Avenida Perimetral Norte, 8303, Vila Jardim São Judas Tadeu

2ª dose da Pfizer – sem agendamento

Modalidade pedestre para pessoas que estão com datas previstas no cartão de vacinação para o dia 6 de setembro ou em atraso, com horário de atendimento das 8h às 17h e conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z. Na Área I da PUC Goiás o atendimento é até às 16h.

– USF Boa Vista: Avenida dos Ipês quadra 02 lote Area Bairro Boa Vista

– Ciams Novo Horizonte: Rua, Av. Eng. José Martins Filho, s/n – Vila Novo Horizonte

– Área I da PUC: Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário

2ª dose da Astrazeneca – sem agendamento

Modalidade pedestre para pessoas que estão com datas previstas no cartão de vacinação para o dia 6 de setembro ou em atraso, com horário de atendimento das 8h às 16h e conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z.

– Área I da PUC: Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário

2ª dose da Coronavac – sem agendamento

Modalidade pedestre para pessoas que estão com datas previstas no cartão de vacinação para o dia 6 de setembro ou em atraso, com horário de atendimento das 8h às 16h e conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z.

– Área I da PUC: Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário