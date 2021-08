O Ministério da Saúde divulgou, nesta sexta-feira (20), a informação de que o Brasil chegou à marca de 120 milhões de brasileiros vacinados com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. O número corresponde a 75% da população adulta.

Segundo a pasta, a expectativa é que toda a população adulta seja vacinada até o fim de setembro. De acordo com o último levantamento, mais de 53,2 milhões de pessoas estão completamente imunizadas com a segunda dose ou dose única do imunizante. Ao todo, o Ministério da Saúde já aplicou 172,9 milhões de doses de vacina Covid-19 das mais de 207 milhões de vacinas distribuídas aos Estados.