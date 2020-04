Com informações da SES

Cristiane Lima Com informações da SES

O número de casos confirmados por exames laboratoriais do novo coronavírus em Goiás é 73 na noite desta quinta-feira (2). Depois de um caso em Caldas Novas ter sido retirado da planilha de contagem porque o paciente é paulista, o número voltou a subir depois de mais uma pessoa ter tido a confirmação em Goiânia. Além disso, o estado continua com uma morte confirmada pela doença. No Estado ainda há 2.198 casos suspeitos em investigação e outros 882 descartados.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou, ainda, que os casos confirmados foram registrados nos municípios de Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis (4), Aparecida de Goiânia (2), Campestre (1), Catalão (1), Cidade Ocidental (1), Goianésia (1), Goiânia (43), Itumbiara (2), Jataí (2), Luziânia (1), Paranaiguara (1), Rio Verde (7), Silvânia (1), Trindade (1) e Valparaíso de Goiás (4). O caso confirmado em Luziânia é a morte confirmada no Estado.

Há 8 casos confirmados internados. Destes, 1 está na rede pública e 7 estão na rede privada, segundo informações da Associação de Hospitais de Alta Complexidade em Goiás (Ahpaceg). Há ainda 95 casos em investigação que encontram-se internados; destes, 29 estão na rede pública e 66 na rede privada.

Além da morte confirmada em Luziânia, outros três óbitos estão sendo investigados, sendo um em Araçu, um em Goiânia e outro em Mineiros. Oito registros de mortes foram descartados sendo um em Águas Lindas de Goiás, três em Goiânia, um em Inhumas, um em São Luís dos Montes Belos, um em Senador Canedo e um em Valparaíso de Goiás. Os registros estão no banco de dados do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) de Goiás.